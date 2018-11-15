تعليم جدة تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة جدة، عن بعض الوظائف الشاغرة على لائحة المستخدمين باسم “سائقين، وحارس وزوجته، ومراسل مكتبي”.

وقالت إدارة التعليم : ذلك وفق الشروط التالية:

يتم شغل هذه الوظائف من قوائم المسجلين في برنامج ساعد بوزارة الخدمة المدنية مع مراعاة تطابق الشروط الموضحة أدناه في بيانات المتقدم على برنامج ساعد، و أن يكون سعودي الجنسية.

ويجب أن لا يقل عمر المتقدم عن (30 عامًا) للسائق وحارس المدرسة مع زوجته، و (25) للمراسل المكتبي، وأن تكون الحالة الاجتماعية أن يكون متزوجاً لوظائف السائقين وحارس المدرسة مع زوجته، وحاصلا على رخصة قيادة عمومي لوظائف السائقين.

و سلامة المظهر (من حيث الحواس وعدم وجود إعاقة تمنعه عن العمل)، و أن يجيد القراءة والكتابة ولا يزيد مؤهله عن الثانوية العامة، ويجتاز الكشف الطبي، و ألا يكون متقاعداً وغير مفصول لأسباب تأديبية، و أن يكون من سكان محافظة جدة أو المحافظات التابعة لها مع إرفاق ما يثبت ذلك.

لمعرفة التفاصيل وللتقديم أضغط هنا : http://personal.jedu.gov.sa/JobDemand/Account/ServiceNotAvailable