انهيار طرق حفر الباطن بسبب السيول

نايف السالم(صدى):

أدت السيول بأمطار حفر الباطن، اليوم الخميس، إلى انهيار بعض الطرق، حيث انهار في طريق الملك عبد الله المسار الذي يربط المدينة بالصناعية وسوق الأغنام.

واغلقت الجهات الامنية جزء من طريق أبو بكر الصديق الواقع على شعيب فليج، حيث فتحت مسار جديد في الجزيرة الوسطية بطريق صلاح الدين الأيوبي بعد أن منع الرصيف السيول من الجريان مما أدى إلى تجمعهاعلى الطريق.

ويأتي ذلك نتيجة استمرار هطول الأمطار الغزيرة والسيول على المنطقة اليوم الخميس.