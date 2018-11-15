بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة.
وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، والقصيم، وعسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الساحلية الجنوبية منها. ”
كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الغربية.
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد الجمعة 1440/3/8 الموافق 2018/11/16 في #المملكة #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/vmL1LQVTxr
— الأرصاد وحمايةالبيئة (@PmeMediacen) ١٥ نوفمبر ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 58464 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يريد بنا خير ,,