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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة
الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة.

وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، والقصيم، وعسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الساحلية الجنوبية منها. ”

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الغربية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 58464 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يريد بنا خير ,,

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