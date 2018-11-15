بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة، أن يستمر هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة.

وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، والقصيم، وعسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة والأجزاء الساحلية الجنوبية منها. ”

كما توقعت الهيئة تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر، على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، والمرتفعات الغربية.