نجل ” مسنة جدة ” يكشف تفاصيل الواقعة.. ويرفع دعوى على المصور

نايف السالم(صدى):

كشف نجل المسنة التي تم تصويرها أثناء جلوسها في مواقف السيارات المغلقة بشبك حديدي في حي قويزة بجدة، تفاصيل الواقعة، مشددًا على أن المصور أساء لوالدته ولأسرته بالكامل.

وكان أحد المواطنين، قد وثّق ونشر فيديو لامرأة طاعنة في السن تجلس داخل جراج للسيارات محكم بشبك حديدي أسفل عمارة مكونة من أربعة أدوار في حي القويزة، مطالبًا الجهات المعنية بالنظر في وضعها ومساعدتها، ومعرفة السبب من وراء وضعها بداخل الجراج المحكم، وفقًا له.

وقال عبدربه البنوي، نجل التسعينية، إن المصور أساء لوالدته التسعينية و للأسرة كاملة، موضحًا أنه تم تقديم شكوى ضده في شرطة المنتزهات بجدة.

وأوضح ” البنوي ” ، أنه وأسرته انتقلوا إلى عمارة جديدة مملوكة لهم، حيث خصص لوالدته شقة خاصة، مؤكدًا أنه تم إغلاق مواقف السيارات بشبك حديدي حرصًا على الطلاب حيث إن العمارة تقع أمام إحدى المدارس.

وأشار إلى أن والدته لا تطيق المكوث صباحًا بين جدران البيت؛ لذلك تخرج من المنزل إلى البقالة القريبة وتعود أحيانًا للجلوس على بساط صغير في المواقف الحديدية؛ لشم الهواء والتشمس.