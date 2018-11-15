بالفيديو.. مجموعة من الإبل تسبح في سيول حفر الباطن المتدفقة

نايف السالم(صدى):

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو، يوثق سباحة مجموعة من الإبل في مياه السيول القوية التي ضربت الصحراء بمنطقة حفر الباطن وحولتها إلى إلي بحيرات.

وأظهر ” الفيديو ” ، تدفق السيول بغزارة حتى حولت هذه الصحارى الواسعة إلى بحيرات مترامية الأطراف، الأمر الذي فاجأ أصحاب ” الحلال ” بهذه السيول القوية .