بالصور.. أمانة عسير تكشف أسباب إغلاق مقاهي الشيشة والمعسل في أبها

ابها (صدى):

كشفت أمانة منطقة عسير، عن أسباب إغلاق بعض مقاهي الشيشة والمعسل في مدينة أبها، موضحة أنها كانت مخالفة للشروط الصحية ونظام الأنشطة التجارية.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة، ماجد الشهري، أنه تم رصد العديد من المخالفات الصحية في تلك المقاهي، مضيفًا أن أغلبها تعمل دون تراخيص نظامية وتفتقر إلى أدنى معايير النظافة والصحة العامة.

وأشار إلى أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، وجّه باتخاذ الإجراء النظامي حيالها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.

كما لفت إلى أن تلك المقاهي تعد مخالفة لما ورد في تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم ٤١٦٠٠ وتاريخ ٢٣ / ٠٨ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى خطاب وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ رقم ١٠٥٠٥٥٦ وتاريخ ١٦ / ٦ / ١٤٣٩ المشار فيه إلى الاجتماع الثامن للجنة الوطنية لمكافحة التبغ المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم ٤٦ وتاريخ ١ / ٢ / ١٤٢٨ الذي تضمنت توصياته مخاطبة وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن تطبيق نظام مكافحة التدخين داخل المطاعم والمقاهي بأي شكل كان.

واختتم البيان بأن توجيهات أمين منطقة عسير المشددة تقضي بتطبيق اللائحة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين وعدم التهاون معهم لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة، وتصحيح أوضاعها والتزامها بكل الاشتراطات الصحية.