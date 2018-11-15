توبا بيوكستون تتحدث العربية في فيلم تركي.. وتنفي خبر زواجها مجددًا

أميرة خالد(صدى):

ظهرت النجمة التركية توبا بويوكستون، وهي تتحدث اللغة العربية بطلاقة، خلال مشاركتها في فيلم تركي جديد “ DAHA “.

وتحل توبا في الفيلم ضيفة شرف، وهي تجسد دور ” أهرا ” لاجئة أفغانية، وتظهر وهي تتحدث العربية باللهجة السورية، بعد أن أمضت بعض الوقت في سوريا قبل أن تسافر إلى تركيا.

وعلى الجانب الأخر، نفت النجمة التركية خلال تواجدها مع حبيبها اوموت افيرغين، مساء الاثنين، في تركيا، خبر زواجها مجددًا، في شهر يناير المقبل، وقالت للصحافيين: ” هذا الخبر غير صحيح.. من أين تأتون بمثل هذه الأخبار؟، وذلك بعد أن انفصلت عن زوجها السابق أونور صايلاك العام الماضي.