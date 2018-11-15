بالفيديو.. هذا هو القطار الذي ينقل الفوسفات السعودي إلى دول العالم

عادل الحربي (صدى):

سلَّط تقرير تليفزيوني، الضوء على القطار الذي ينقل 8 آلاف طن من مادة حامض الفوسفوريك إلى دول العالم.

وينطلق القطار من مدينة وعد الشمال التعدينية، أقصى شمال المملكة، باتجاه ميناء رأس الخير بالمنطقة الشرقية، حيث سيقطع مسافة 1500 كيلو متر على مدى يومين.

ويتم تحويل المادة إلى أسمدة زراعية ومن ثم تصديرها إلى الخارج.