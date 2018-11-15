بالفيديو والصور.. ” النصر ” يستأنف تدريباته خلال فترة التوقف

ماجد محمد(صدى):

استأنف فريق نادي النصر تدريباته، اليوم الخميس، خلال فترة التوقف، تحت إشراف المدرب هيلدر، على ملعب الرمز، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني والإداري للاعبين

وأوضح هيلدر للاعبين قبل بداية التدريبات، برنامج الفريق خلال فترة التوقف التي ستمتد حتى مباراة النصر والشباب، والتي ستقام 23 الشهر الجاري.

يذكر أن تدريبات اليوم شهدت مشاركة الثنائي عبد الرزاق حمدالله، وعبدالرحمن العبيد، في حين تواجد في العيادة الطبية الحارس الأسترالي برادلي جونز.