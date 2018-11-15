” التجارة ” تشهر بمتسترين لإدانتهما بالمتاجرة في التمور بأسواق بريدة

علي القحطاني (صدى):

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية لإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهما نشاطاً تجارياً غير مرخص لهما بممارسته.

وجاء ذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت مزاولتهما نشاطاً تجارياً غير مرخص لهما بممارسته، والاستثمار فيه والعمل لحسابهما الخاص والمتاجرة بمنتجات التمور عبر القيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.