أمير منطقة حائل يقلد ابن لبدة رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي بترقيته لرتبة عقيد

حائل(صدى):

قلد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم بمكتب سموه بقصر أجا, المقدم نايف بن ناصر بن لبده من منسوبي القوات الجوية بمنطقة حائل رتبته الجديدة عقيد بعد صدور الأمر السامي .

وأعرب الأمير عبدالعزيز بن سعد عن تهنئته للعقيد ابن لبده, متمنياً له التوفيق .

من جانبه عبر العقيد نايف بن ناصر بن لبده عن اعتزازه بالثقة الملكية, رافعاً شكره للقيادة الحكيمة – أيدها الله – ولأمير منطقة حائل وسمو نائبه, مؤكداً أن هذه الترقية دافعا لبذل المزيد من التفاني والإخلاص, سائلاً الله بأن يديم على الوطن أمنه واستقراره .