بالفيديو.. سلمى رشيد تعلق على اتهام سرقتها لقب سفيرة القفطان المغربي

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة المغربية ” سلمى رشيد ” ، اليوم الخميس، على الهجوم الذي تعرضت له من قبل معجبي الفنانة ” دنيا بطمة ” ، بعدما توّجت بلقب ” سفيرة القفطان المغربي ” ، خلال الدورة الثالثة من ” فن القفطان ” ، التي انعقدت بمدينة أكادير.

قالت ” رشيد ” ، في تصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، ردا على اتهامها بسرقة اللقب من بطمة: ” لأ مفيش رد، إحنا كفنانات مغربيات كلنا سفيرات القفطان المغربي، وأنا سعيدة بأني توجت في بلدي بهذا التتويج كسفيرة للقفطان المغربي “.

وأكملت ” رشيد ” : ” الحمدلله أنا دائما محافظة على اللباس المغربي في حفلاتي داخل وخارج أرض الوطن، ولكن هذا لا يعني أنني فقط أنا السفيرة، كلنا سفيرات بلدنا وقفطاننا وكلامنا ولهجتنا وإن شاء الله نكون في الصورة المطلوبة أمام الجمهور المغربي “.

الجدير بالذكر أن الفنانة ” سلمي رشيد ” تجهز لأكثر من عمل فني، من بينها أغنية عراقية بشكل مختلف، كما ستُحيي سلمى حفلا في كندا بتاريخ 24 نوفمبر، وآخر بمدينة مكناس في 4 ديسمبر.

ونشب خلاف بين ” رشيد وبطمة ” عندما ادّعت الأخيرة في تصريح صحفي أن الأولى خضعت لعملية تجميل؛ وتطور الأمر إلى خلاف بينهما.