” إدواردو ” أكثر المحترفين حصولًا على ضربات الجزاء بتاريخ الدوري
صار صانع ألعاب الهلال اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” ، أكثر لاعب أجنبي يتسبب في احتساب ركلات جزاء لصالح فريقه.
ويتميز ” إدواردو ” بمهارات عالية وإمكانيات ممتازة، تدفع منافسيه للتعامل معه بعنف داخل المستطيل الأخضر، وخاصة داخل منطقة الجزاء بحكم مركزه في كتيبة الزعيم.
وتمكن ” إدواردو ” ، من الحصول على 9 ضربات جزاء في دوري المحترفين لصالح فريق الهلال، ليصبح أكثر المحترفين استفادة في تاريخ المسابقة.
ويتصدر ” الهلال ” ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة أو التعادل.
مؤدب[ عدد التعليقات: 253 ] نشر منذ 23 دقيقة
طيب اعطونا أخبار الأندية السعودية ترى كلنا سعوديين والأندية سعودية اتركوكم من العنصرية والتعصب ياصحيفه ص د ى