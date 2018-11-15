” إدواردو ” أكثر المحترفين حصولًا على ضربات الجزاء بتاريخ الدوري

ماجد محمد(صدى):

صار صانع ألعاب الهلال اللاعب البرازيلي ” كارلوس إدواردو ” ، أكثر لاعب أجنبي يتسبب في احتساب ركلات جزاء لصالح فريقه.

ويتميز ” إدواردو ” بمهارات عالية وإمكانيات ممتازة، تدفع منافسيه للتعامل معه بعنف داخل المستطيل الأخضر، وخاصة داخل منطقة الجزاء بحكم مركزه في كتيبة الزعيم.

وتمكن ” إدواردو ” ، من الحصول على 9 ضربات جزاء في دوري المحترفين لصالح فريق الهلال، ليصبح أكثر المحترفين استفادة في تاريخ المسابقة.

ويتصدر ” الهلال ” ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، برصيد 27 نقطة من 9 مباريات لم يذق خلالها طعم الخسارة أو التعادل.