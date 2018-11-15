نجم برشلونة يترك منزله ” قذر ” .. والمالك يطالبه بـ20 ألف يورو تعويض

نواف السالم(صدى):

يواجه مهاجم برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، دعوى قضائية تطالبه بدفع تعويض قدره 20.725 ألف يورو.

ورفع مالك عقار في ألمانيا دعوى تعويض على مهاجم النادي الكتالوني بعدما ترك الأخير منزله في حالة سيئة، مضيفًا في مذكرة الدعوى أنه تسبب في ” ضرر كبير ” للمنزل، متحدثًا عن الشروط المجحفة للإيجارات.

وقال صاحب المنزل في تصريحات صحفية : ” الوحيد الذى خدعت .. تكدست القمامة في كل مكان، وكان هناك طعام فاسد في الثلاجة، وبين الخزائن، ووجدت الكثير من الأكياس البلاستيكية القديمة على الأرض، وكذلك بقع جافة. بالإضافة للعديد من الفواتير غير المدفوعة ” .

وأوضحت تقارير صحفية، أن ديمبلي لم يفسخ عقد الإيجار خلال الفترة المحددة، ولم يتم تسليم المنزل بشكل رسمي، كما أنه لم يعط مفاتيح المنزل للمالك ما دفع إلى تغيير الأقفال.

وكان لاعب برشلونة، قد استأجر المنزل خلال فترة لعبه مع نادي بوروسيا دورتموند، قبل أن ينضم لبرشلونة في صيف عام 2017.