اللهيبي يرعى الحفل الختامي لمسابقة اندية الهواة ويكرم الفائزين

عبدالعزيز القثامي (صدى):

رعى مدير عام التعليم بالطائف رئيس الفريق التنفيذي لبرنامج اندية مدارس الحي طلال بن مبارك اللهيبي الحفل الختامي لمسابقة اندية الهواة ، التي شارك فيها خمسة اندية على مستوى المحافظة . وكذلك حفل تكريم الفائزين بجائزة أندية الحي للتميز بحضور مساعديه للشؤون التعليمية والمدرسية وممثل أندية الحي للبنين سامي العصيمي ومديري الادارات والمكاتب والمشرفين التربويين وقتدة ال.

دأ الحفل الخطابي بآيات من القران الكريم ثم كلمة لممثل اندية مدارس الحي سامي العصيمي الذي وضح فكرة انشاء اندية الهواة داخل اندية مدارس الحي واستقطاب أصحاب الهوايات وتنمية مهاراتهم ، وآلية المسابقة. ثم شاهد الحضور عدد من العروض المرئية ،

وأوضح المدير العام للتعليم بالطائف رئيس الفريق التنفيذي لبرنامج اندية مدارس الحي طلال بن مبارك اللهيبي خلال كلمة القاءها على أهمية تنمية الهوايات لدى ابناءنا وتوفير جميع الوسائل وتسخير الامكانية من اجل تطوير هذه الهوايات .

نوه اللهيبي الحرص على التميز والاستمرار في الابداعات المهنية والفنية ، وحث الأعضاء على المشاركات الداخلية والخارجية على مستوى مناطق المملكة والحصول على مراكز متقدمة في المسابقات.وفي نهاية الحفل كرم رئيس الفريق التنفيذي لبرنامج اندية مدارس الحي طلال بن مبارك اللهيبي الفائزين في جائزة التميز لأندية مدارس الحي وهما نادي حي عمار بن ياسر الفائز بالمركز الأول ونادي حي هوازن الفائز بالمركز الخامس والفائزين في مسابقة أندية الهواة وحصل نادي الهواة للارشاد السياحي بنادي هوازن على المركز الاول ونادي الهواة لتايكوندو بنادي عمار بن ياسر على المركز الثاني ونادي الهواة لروبوت بنادي يزيد ابن عبدالملك على المركز الثالث.