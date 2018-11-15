بالفيديو.. زوج مشاعل الشحي يكشف حقيقة حملها

أبوظبي(صدى):

أكد الإعلامي الإماراتي أحمد خميس على أن حديثه عن حمل زوجته مشاعل الشحي بالأمس كان مجرّد مزحة.

وطالب خميس متابعيه بالدعاء لزوجته لأنها دخلت إلى المستشفى بسبب شعورها بوجع شديد في كليتها.

وقال خميس، عبر ” سناب شات “: ودي اتكلم عن شغله بالنسبة للفيديو اللي صورته إمبارح من سناب مشاعل وقلت إنها تعبانة ومريضة وعندها تغيرات في المزاج صدق كنت اتحسب أنه الموضوع حمل لكن الموضوع مزاح ما قصدت أنها حامل حامل.. أبى بس تحطون الموضوع في بالكم.. ماكنت أقصد كده.. سامحوني.

وأضاف: غير ذلك مشاعل الحين في المستشفى ما أدري شو صار لها في الليل قامت وكان عندها ألم في كليتها وإن شاء الله خير دعاوتكم لها.

واختتم: وايد وصلتني رسائل على الخاص يقولون لي دير بالك عليها هي حامل وينصحون وأنا تعرفون أصلا لو كانت هي حامل هذا حلم من أحلامي تتحقق أنه يصير عندي أسرة وهذا الشيء أنا أتمناه ومستعد أقولكم إذا كانت حامل.