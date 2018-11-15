بالصور : رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي يستقبل إدارتي مركز حي العمرة وفريق معاً التطوعي

حامد العمري(صدى):

استقبل معالي رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سعادة الشيخ / د : عبدالرحمن السديس ، إدارة المركز وفريق معا التطوعي .

وقد ثمن جهودهم في العمل التطوعي ، وداعماً لهم بمسيرة العطاء والتميز ، كما وجه سعادته جميع الإدارات بمد جسور التواصل و تنفيذ العديد من المبادرات بالشراكة المجتمعية.

كما وجه سعادته بتكوين وإنشاء فريق كشافة ، خاص بالرئاسة وذلك بالتعاون مع قادة فريق معاً التطوعي ، وقدم المدير التنفيذي أ خالد المالكي شكره وثناءه لمعالي الرئيس العام كما قدم له التكريم ولمنسوبي الرئاسة ضمن مبادرة “شكراً لكم ” ، وفي ختام ذلك تبادل الجميع الهدايا التذكارية .