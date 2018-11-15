البحرين تجدد موقفها الداعم للمملكة وما تتخذه من إجراءات بشأن قضية خاشقجي

المنامة(صدى):

أكدت مملكة البحرين أن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله – تجسد حرصها على محاسبة وعقاب المتورطين في هذه القضية كافة، والالتزام الكامل بتحقيق العدالة التامة وتبيان الحقائق بكل نزاهة وشفافية، مجددة موقفها الداعم للمملكة العربية السعودية وما تتخذه من إجراءات بشأن القضية.

وشددت مملكة البحرين على رفضها التام لتسييس هذه القضية أو تدويلها أو استغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية والتعدي على سيادتها وأمنها واستقرارها، ومحاولات شق الصف الإسلامي بأسره، مؤكدة أن المملكة العربية السعودية هي أساس الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، وصاحبة الدور الحيوي والاستراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة والرخاء والاستقرار لشعوب المنطقة والعالم.