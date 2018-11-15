مواطنون ينقذون مقيمين من الاحتجاز في سيل مزلقان وادي عيار

نايف السالم(صدى):

تمكن مواطنون من إنقاذ مقيمين من جنسية عربية احتجزتهما السيول في مزلقان وادي عيار شرق محافظة الليث، قبل وصول فرق الإنقاذ بالدفاع المدني.

وتفصيلًا، تم إنقاذ أحد الأشخاص قبل وصول الفرق، وأثناء عملية البحث وجد أن الشخص الآخر قد تم إنقاذه كذلك وهو في الجهة الأخرى من الوادي.

وأجرى الهلال الأحمر الفحص الطبي للشخصين ووجد أنهما بصحة جيدة.

وتلقى الدفاع المدني بالليث بلاغًا في الساعة 13:03 يفيد باحتجاز شخصين في مزلقان وادي عيار، على مسافة ١٥ كلم جنوب مركز غميقة.