تنمية القرى و ” البيضاء ” يستعدان لإطلاق برامج توعوية للأهالي والطلاب

نايف السالم(صدى):

بحضور محافظ بحرة الأستاذ خالد البقمي التقى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية القرى بجدة المهندس سمير حلواني بعضو مجلس إدارة جمعية البيضاء التنموية الدكتور عمر حافظ وذلك لأجل التنسيق والتفاهم لترتيب برامج توعويه لشباب وشابات وأهالي قرية البيضاء.

وأشار المهندس حلواني إلى أن الهدف من هذا الاجتماع هو إطلاق حملة توعوية لطلاب مدارس قرية البيضاء وبناء مركز ترفيهي للأشبال ، فيما قدمت جمعية تنمية القرى عرضا تعريفياً لمعالي محافظ بحرة أمين عام الجمعية عن الخدمات التي ستساند بها ( تنمية) جمعية البيضاء لتحقيق أهدافها ، ودعم أنشطتها وبرامجها بما تملكه من امكانات وخبرات.

و ذكر حلواني أنه تم الاتفاق على ترتيب ورشة عمل بين الجمعيتين لمناقشة الخطة التشغيلية لبرامج عام ٢٠١٩ لقرية البيضاء بمحافظة بحرة.

الجدير بالذكر أن “جمعية البيضاء للتنمية” يرتكز عملها على إنشاء وحدات سكنيه للأهالي وقد انجزوا خطوات مع وزارة الاسكان لتعميد إنشاء مقرات للإدارات الحكومية ليستفيد منها 1300 شخص من سكان القرية .