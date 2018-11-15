أمطار على منطقة الباحة

الباحة(صدى):

هطلت اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد ، شملت محافظة المندق والمراكز التابعة لها , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.

كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بني حسن وقلوه والحجرة والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.

جعلها الله أمطار خير وبركة , وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.