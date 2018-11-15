أمطار على منطقة الباحة
هطلت اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة عَلَى أجزاء متفرقة من منطقة الباحة مصحوبة بزخات من البرد ، شملت محافظة المندق والمراكز التابعة لها , سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب.
كما هطلت أمطار متوسطة إلى خفيفة على مدينة الباحة وضواحيها ومحافظات بني حسن وقلوه والحجرة والمراكز التابعة لها ، ارتوت على إثرها الأرض ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم.
جعلها الله أمطار خير وبركة , وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34683 ] نشر منذ 15 دقيقة
يا زين المنظر الله يجعلها امطار خير وبركه