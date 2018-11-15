حملات تفتيشية لمحلات بيع العطارة بالطائف

الطائف(صدى):

نفذ مراقبو الإدارة العامة لصحة البيئة (لجنة العطارة) بأمانة الطائف (وكالة الخدمات), حملة على المحلات التي تبيع مواد ذات ادعاءات طبية وعلاجية مضللة على المستهلكين، تركزت على محلات العطارة التي يتم من خلالها تداول زيوت وكريمات وصبغات مخالفة.

وجرى ضبط مخالفات في 5 محلات لبيع البهارات ومواد العطارة قامت ببيع مواد ذات ادعاءات طبية في مخالفة لنوع النشاط المصرح به، وذلك ضمن البرنامج الرقابي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للرقابة على المنشآت الغذائية (غذاؤكم أمانة).

وأوضحت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية أنها تحفظت على جميع المواد المخالفة التي بلغت 44 كجم و15 لتراً من المواد التي يتم تضليل المستهلك بالادعاءات الطبية الغير صحيحة، ومخالفة الأنشطة في محلات العطارة، مبينة أنها طبقت غرامات رادعة بحق المخالفين مع إخطارهم بسحب التراخيص حال تكرار المخالفات.

ونوهت الوكالة أن توجيهات أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل تقضي ضرورة التعامل الفعال والسريع مع الأنشطة المخالفة للتراخيص ومتابعتها لتصحيح مساراتها، مشدداً على أن المواد التي تقوم محلات العطارة ببيعها وتحمل ادعاءات طبية تشكل خطر على المستهلك.