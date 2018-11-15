قرقاش: إعلان نتائج التحقيق بقضية ” خاشقجي ” خطوة جادة للتعامل القانوني الشفاف

أبو ظبي(صدى):

نشر الدكتور ” أنور قرقاش ” وزير دولة الإمارات للشئون الخارجية، اليوم الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين القصير ” تويتر ” ، قال فيها: ” المؤتمر الصحفي لوكيل النيابة العامة السعودي، للإعلان عن نتائج التحقيق في مقتل المرحوم ” جمال خاشقجي ” يمثل خطوة جادة تأتي تنفيذًا للإرادة السياسية بالتعامل القانوني الشفاف مع القضية.

وأضاف ” قرقاش ” في تغريدته: ” آن الأوان للإنتهاء من تسييس القضية، وإستخدامها للنيل من سمعة المملكة وإستقرارها ” .