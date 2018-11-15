نجل خاشقجي يستقبل العزاء في وفاة والده بجدة
أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي جمال خاشقجي ، اليوم الخميس، عن استقبال العزاء بوفاة والده في جدة.
وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنا لله وإنا إليه راجعون سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، اللهم تغمده برحمتك والهمنا الصبر في مصابنا .
وأضاف : نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد جمال خاشقجي بمدينة جدة من الإثنين إلى الأربعاء ، اللهُمَّ اغفر له وارحمه و عافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .
الابهاوي[ عدد التعليقات: 419 ] نشر منذ 32 دقيقة
العزاء ثلاثه ايام
ماهي سته
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 34683 ] نشر منذ 12 دقيقة
والله ماعد ندري ايش السالفه اخاف بكره تخلصون العزاء والى هو جايكم ولكن الله يعينكم