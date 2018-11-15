نجل خاشقجي يستقبل العزاء في وفاة والده بجدة

علي القحطاني (صدى):

أعلن صلاح خاشقجي، نجل الصحفي جمال خاشقجي ، اليوم الخميس، عن استقبال العزاء بوفاة والده في جدة.

وقال صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : إنا لله وإنا إليه راجعون سيقام عزاء الفقيد جمال خاشقجي من الجمعة إلى الأحد بمنزل الفقيد بمدينة جدة، اللهم تغمده برحمتك والهمنا الصبر في مصابنا .

وأضاف : نستقبل عزاء السيدات بمنزل الفقيد جمال خاشقجي بمدينة جدة من الإثنين إلى الأربعاء ، اللهُمَّ اغفر له وارحمه و عافه واعف عنه وأَكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء و الثلج و البرد و نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .