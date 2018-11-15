مركز جراحات السمنة بمستشفى الملك سلمان يحصل على شهادة الاعتماد

محمد السعران(صدى):

مستشفى الملك سلمان بالرياض أحد المراكز المعتمدة في جراحة البدانه ، إذ حصل المركز مؤخرًا على الاعتماد من قبل مدير عام المراكز المتخصصة والأطباء الزائرين د. فيصل الدهمشي ومن قائد تخصص جراحة البدانه د. هيثم الفلاح كمركز متخصص ومعتمد لجراحة السمنة . جاء ذلك بعد الزيارة التدقيقية التي قام بها اللجنة المكلفة ونجح المركز جراحات السمنة في تطبيق المعايير المعتمدة في الوزارة واعتماد المستشفى كمركز معتمد لجراحة البدانة حيث حقق درجات عالية من الأمان والسلامة للمرضى؛ ليكون احد المراكز تابعة لوزارة الصحة معترف به على مستوى المملكة العربية السعودية .

ويعد هذا إنجازًا فريدًا من نوعه؛ إذ يعتبر المستشفى أول مستشفى على صحة الرياض يحصل على الاعتماد .

حيث يسعى المستشفى لأن يكون مرجعاً طبياً في مختلف التخصصات الطبية، مع توفير الرعاية الصحية للمرضى وفق أعلى معايير الاعتماد العالمية.

وأضاف مدير مستشفى الملك سلمان واستشاري الجراحة العامة د. عبدالدائم العنزي إن مشكلة أمراض السمنة تشكل أحد أكبر التحديات التي تواجه الرعاية الصحية بالمملكة ودول الخليج العربي ليس فقط وإنما على مستوى العالم، وذلك وفقًا للإحصائيات الحديثة.

حيث أن عدد المصابين بالسمنة يعد مؤشرًا خطيرًا يدعو إلى السعي الجاد للحد من انتشار أمراض السمنة التي تعد سببًا مباشرًا وأساسيًّا للإصابات بالأمراض المزمنة كأمراض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وغيرها من الأمراض المزمنة.