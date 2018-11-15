أظافر ومظاهر.. أحلام تشعل الحرب بين روان بن حسين وستايلست لبنانية

أميرة خالد(صدى):

اندلعت حرب كلامية بين الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين والستايلست اللبنانية مايا حداد، إثر هجوم الأخيرة على المطربة الإماراتية أحلام، في حين دافعت الأولى عنها.

وقالت الستايلست اللبنانية على أظافر أحلام : ” يعني والله كلامك جواهر وهيدا تصديقاً على كلامي وقت قلت إنو بدنا ٥ علب أضافر تنركب للأصابع العشرة لأنو كلون بحجم إصبع الإجر الكبير ومش عيب وكلنا فينا أخطاء ومش عّم نعيّب على خلقة ربنا ” .

وأضافت : ” استفزتني بلسانها الطويل ولو ما حكيها عن أعراض الناس ما كنت بفكّر بحياتي قول حرف، ورغم هيك مارح أحكي أكتر وأكتر بكتير! ” .

واختتمتْ: ” من أغّرب النّاس الّلي قابلتهم بحياتي، شخصيّة عايشة للمظاهر، بتعشق المصاري وطول الوقت هيّي مو حالها!!! عن جدّ غريبة وعنّ جدّ الله يعينها ” .

ودفع هذا الهجوم روان بن حسين إلى التدخل للدفاع عن أحلام قائلة : ” إيش فيها شحاتة الشهرة مايا وليييييه، مايا عيب تحكي عن عمتك أحلام ” ، لترد عليها مايا ساخرة : ” الطيور على أشكالها تقع ديناصور لندن ” .