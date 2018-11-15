بالفيديو.. طريقة توقيع المعلمين والإداريين في إحدى المدارس بعد هطول الأمطار

علي القحطاني (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول طريقة توقيع المعلمين والموظفين الإداريين في إحدى المدارس بعد نزول الأمطار وعدم شمولهم بقرار تعليق الدراسة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، أكد امس الأربعاء، على أن تعليق الدراسة في منطقة القصيم ومحافظة حفر الباطن للطلاب والطالبات فقط ولا يشمل الجهاز التعليمي والإداري في المدارس.

ويذكر أنه تم تعليق الدراسة أمس في بعض المناطق نظرًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، بناء على ماورد في تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.