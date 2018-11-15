بالفيديو.. بعد تعرضه لحادث سير.. صالح الراشد: الحمد لله إنها في الحديد ومو فيني

خالد الظفيري(صدى):

أكد الإعلامي الكويتي صالح الراشد، أنه لم يُصب بأي مكروه، إثر حادث السير الذي تعرض له، بينما تسبب الحادث في تدمير جزء كبير من سيارته.

وقال عبر مقطع فيديو على تطبيق ” سناب شات ” : ” يا جماعة سويت حادث.. بس صدقوني أنا تغيرت لو أنا صالح القديم كان زماني منهار وكده. ”

وأضاف: ” لكن الآن أنا دقيت على رفيقي ووديت سيارتي للصيانة.. والحمد لله إنها في الحديد ومو فيني، ولكن أنا متذايق كثير لأني أول مرة تدعم في حياتي وكنا 5 سيايير داهشين في بعض. ”

واستطرد: ” اللي يعجبني إن كنا كلنا راقيين.. دائمًا أسمع لما يصير حادث بسيط جدًا يتهاوشون مع بعض ويعطلون السير.. لكن إحنا كلنا تنازلنا وحلينا الموضوع دون مشاكل لأن هذا قدر “، مختتمًا: ” عموما الله يحفظ الكل إن شاء الله. ”