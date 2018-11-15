ملوك المملكة وملك الأردن في صورة نادرة

حمود العنزي(صدى):

نشر المتحدث باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمان، عبدالسلام بن عبد الله العنزي، صورة فوتوغرافية نادرة.

وتضمنت الصورة خمسة ملوك عرب هما: ” الملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك حسين بن طلال. ”

وأرفق الصورة بهاشتاج ” السعوديةالأردنبلد_واحد “، غير ذاكرًا تاريخ الصورة أو مناسبتها

يذكر أن أمس الأربعاء، هو ذكرى ميلاد المك حسين بن طلال، الذي ولد في 14 نوفمبر 1935م، وتوفي في 7 فبراير 1999.