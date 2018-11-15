ملوك المملكة وملك الأردن في صورة نادرة
نشر المتحدث باسم سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الأردنية عمان، عبدالسلام بن عبد الله العنزي، صورة فوتوغرافية نادرة.
وتضمنت الصورة خمسة ملوك عرب هما: ” الملك خالد بن عبدالعزيز، والملك فهد بن عبدالعزيز، والملك عبدالله بن عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والملك حسين بن طلال. ”
وأرفق الصورة بهاشتاج ” السعوديةالأردنبلد_واحد “، غير ذاكرًا تاريخ الصورة أو مناسبتها
يذكر أن أمس الأربعاء، هو ذكرى ميلاد المك حسين بن طلال، الذي ولد في 14 نوفمبر 1935م، وتوفي في 7 فبراير 1999.
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