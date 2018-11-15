بالفيديو.. ” العيدان ” تكذب تامر حسني في حديثه عن قصة حب زوجته

خالد الظفيري(صدى):

ادعت الإعلامية الكويتية ” مي العيدان ” ، اليوم الخميس، على الفنان المصري ” تامر حسني ” بالكذب خلال حديثه عن قصة حب زوجته ” بسمة بوسيل ” له، في أحدث لقاء تلفزيوني.

ونشرت ” العيدان ” مقطع الفيديو للمرة الثانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، معلقة: ” قراءة لغة الجسد لتامر حسني، تثبت أنه يكذب ويختلق وغير صادق بكلامه عن زوجته ” .

وكشف الفنان ” تامر حسني ” عن تفاصيل قصّة الحبّ، التي جمعته بزوجته المغربية ” بسمة بوسيل ” ، موضحًا أنّها كانت تحبّه وتحلم بالزواج منه، منذ أنْ كانت صغيرة.

وقال ” حسني ” في تصريحات تلفزيونية: ” بسمة كانت صوري في غرفتها، وكان حلمها تتجوزني، يعني هي جابتلي كشكول عندها وهي صغيرة وحاطة فيه صوري وبتتعامل معايا إني خطيبها وزوجها في المستقبل وكتبالي كلام حب “.

وأكمل ” حسني ” : ” أنا أرى هذه الحالات كثيرًا وعندما شاهدتها في المغرب في حفل أحضرت لي بعض الأشياء لكن أنا في الزحام لم أركز، هي عندها طاقة وحب وإيمان بشخصي، حتى عندما قالت لي أنا لا أريد أن أغني، لأنها كانت تريد أن تكون معي وبالقرب مني ” .