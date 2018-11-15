أمير الشمالية يلتقي مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة

محمد السعران(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بمكتبه اليوم ، مدير بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة يوسف بن ضاحي العنزي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تعيينه مديراً للبنك.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير يبرز الخدمات التي يقدمها البنك من القروض للمستفيدين بجميع فئاتهم، مشيداً بالدعم الغير محدود الذي يحظى به بنك التنمية الاجتماعية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ، منوهاً سموه بالجهود التي يبذلها البنك ودعمه للمشروعات الناشئة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطن.

من جهته, أعرب العنزي عن شكره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على توجيهاته وما يحظى به البنك من دعم واهتمام من سموه.