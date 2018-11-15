القطاع الصحي الشرقي يختتم حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية في المراكز التجارية

محمد السعران(صدى):

أختتم القطاع الصحي الشرقي التابع ل “صحة الرياض” حملته الموسمية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية ، وتطعيم الصف الاول ، وذلك في عدد من المراكز التجارية والمساجد والجوامع .

و أوضح مشرف القطاع الصحي الشرقي د. محمد الدلبحي أن الحملة شهدت تطعيم 5365 شخص من مختلف الاعمار خلال العشرة الايام الماضية فيما تم تطعيم طلاب مدارس 563 وتم توعية صحية لاكثر من ٢٠٠٠ ،كما تم تحليل سكر 847 فيما بلغت حالات مكتشفه جديدة للسكري 12 حالة وتم احالتهم الى المراكز الاستشارية للمتابعة كما تم قياس ضغط 301

، واكتشاف حاله ضغط 28 .

ويشار الى أن الحملة تهدف للوصول لكافة أفراد المجتمع وحثهم إلى المبادرة للحصول على تطعيم الانفلونزا ، عبر فعاليات التطعيم المقامة في المراكز التجارية.

كما صاحب الحملة معرض للكشف المبكر عن الامراض المزمنة ، والتوعية بالسكري .

وقدمت الحملة رسائل توعوية متعددة منها رسائل تضمنت ارشادات مثل اللقاح يُعطى لمن يرغب في تجنب الأنفلونزا الشديدة ومضاعفاتها، وذلك في بداية فصل الشتاء من كل عام ، علماً أن الفئات الأكثر عرضة للأنفلونزا هي: الأطفال أقل من 5 سنوات، والنساء الحوامل، ومرضى السكري، ومرضى الربو، ومرضى القلب المزمنة وأمراض الكبد المزمنة.

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية استمراراً للجهود التي تقوم بها

“صحة الرياض” للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي

ورفع نسبة التغطية باللقاح والحث على إتباع السلوكيات السليمة وأنماط الغذاء الصحي.

يذكر أن حملة “صحة الرياض” تأتي في اطار الحملة الوطنية السنوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية والتي تنفذها “الصحة” .

وكانت الحملة بتوجيه من مدير عام الشئون الصحيه ومتابعة من الادارة المساعدة للصحة العامة بصحة الرياض وبإشراف وحضور مساعد المدير العام للصحة العامة د. اميرة الرصيص التي وقفت واشرفت على الحملة منذ انطلاقها فيما شكرت الفريق المشارك في الحمله على جهودهم في انجاح الحملة.