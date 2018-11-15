بالفيديو والصور.. شخص يطهو أفعى ضخمة في فرن هولندي

واشنطن(صدى):

أظهر مقطع فيديو مقزز شخص وهو يطهو أفعى ضخمة في فرن هولندي بأرجل على نار مفتوحة في الصحراء، قبل أن يصنع مزيجًا من الحليب والبيض ليضع به الثعبان.

وأوضح الرجل خلال مقطع الفيديو: “هذه أفعى جرسية من الألماس الغربي سقطت في يد أحد الجيران فركضوا وأحضروها لي.. إنه ثعبان طازج جداً ” ، لافتا:” هذا الثعبان لحمه زيتي وطعمه شبيه بلحم التماسيح “.

وتابع: ” لا أتوقع أن أرى هذا الثعبان الذي لا يقل عمره عن 6 أعوام ونصف “.

يذكر أن الشخص تعرض للدغة خاطفة في ذراعه اليسرى من قبل ” أفعى جرسية ” ، وبدأ ذراعه بالانتفاخ على الفور تقريبا، وتم نقله إلى المستشفى المحلي وبعد ذلك بوقت قصير نقل إلى سان أنطونيو.