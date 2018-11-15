تحذير من مدني جازان بشأن جريان الأودية وهطول الأمطار

تركي السالم(صدى):

طالبت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بأخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية.

وأشار المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى القحطاني إلى أن تقارير الأحوال الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة الجوية، مشددا على ضرورة اتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني التي تصدر في حينها.

ودعا الجميع للالتزام بتعليمات السلامة وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، والابتعاد عن المجسمات الجمالية والأجسام المتحركة، وعدم التهور والمغامرة في الأماكن الخطرة وأماكن جريان السيول، أو محاولة تجاوز السيول، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر.