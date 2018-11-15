سطو مسلح على مواطنين ومقيم.. وشرطة جدة تحقق

جدة(صدى):

تعرض مواطنان ومقيم يمني للسرقة بالاكراه خلال متابعتهم لصفقة بيع قطعة أرض بمبلغ وصل إلى مليون ونصف مليون ريال.

وكان احد المواطنين قد اتفق مع الوسيط اليمني لشراء قطعة أرض من مواطن أخر، لكن يبدو ان الاتفاق لم يتم وعاد الثلاثة في سيارة واحدة وخلال العودة اعترضتهم سيارتان نزل منهما ٧ اشخاص من ذوي البشرة السمراء واعتدوا عليهم بالضرب قبل ان يسرقوا منهم الاموال التي كانت بحوزة مشتري الارض البالغة ١.٥ مليون ريال اضافة الى٣٥ الف ريال كانت بحوزة الوسيط اليمني.

وأجرت شرطة جدة تحرياتها سريعا للكشف عن ملابسات الحادث، وهوية الجناة، الذين تم القبض عليهم بعد العثور على سيارة احدهم بمطار الملك عبدالعزيز، بحي المروة، وتم تسليمهم لمركز شرطة النزهة لاستكمال التحقيق، وتبين أنهم وافدين أحدهم يمني والباقي من الجنسية الأفريقية.