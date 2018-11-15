بالفيديو.. إنقاذ مقيم قبل جرف السيول له في أضم

حامد العمري(صدى):

تلقت بلدية محافظة أضم مساء اليوم بلاغا عاجلا ، وذلك عن وجود مقيم من الجنسية المصرية ، حيث سقطت سيارته في مجرى وادي العرج ، وحاصرته مياه السيول من جميع الجهات وكادت أن تجرفه .

وما إن تم استلام البلاغ ، حتى تم وبسرعة قصوى توجيه رئيس إدارة التشغيل والصيانة بالوقوف فورا على الموقع ومساندة الزملاء في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ، وذلك لإنقاذ المقيم ، حيث تم القيام بنقل بلدوزر كبير الحجم للموقع في وقت قياسي ، وبالتنسيق مع الدفاع المدني في الموقع ، تم الدخول إلى المقيم وإنقاذه .

يذكر أن المحافظة تشهد في الآونة الأخيرة تساقط أمطارا غزيرة ، على مدى الأسابيع الماضية .