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بالفيديو.. إنقاذ مقيم قبل جرف السيول له في أضم

بالفيديو.. إنقاذ مقيم قبل جرف السيول له في أضم
حامد العمري(صدى):

تلقت بلدية محافظة أضم مساء اليوم بلاغا عاجلا ، وذلك عن وجود مقيم من الجنسية المصرية ، حيث سقطت سيارته في مجرى وادي العرج ، وحاصرته مياه السيول من جميع الجهات وكادت أن تجرفه .

وما إن تم استلام البلاغ ، حتى تم وبسرعة قصوى توجيه رئيس إدارة التشغيل والصيانة بالوقوف فورا على الموقع ومساندة الزملاء في إدارة الدفاع المدني بالمحافظة ، وذلك لإنقاذ المقيم ، حيث تم القيام بنقل بلدوزر كبير الحجم للموقع في وقت قياسي ، وبالتنسيق مع الدفاع المدني في الموقع ، تم الدخول إلى المقيم وإنقاذه .

يذكر أن المحافظة تشهد في الآونة الأخيرة تساقط أمطارا غزيرة ، على مدى الأسابيع الماضية .


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