بالفيديو.. قصة إصابة مذيعين بمرض السكري

علي القحطاني (صدى):

كشف المذيعان ياسر العمرو مقدم برنامج بالمختصر على قناة ” mbc ” ومحمد الطميحي المذيع بقناة العربية، عن قصة إصابتهما بمرض السكري، تزامنا بمناسبة اليوم العالمي للسكري.

ومن جهته، أوضح ياسر العمرو أنه يمثل حالة استثنائية مقارنة ببقية المصابين بالمرض سواء بالجانب الوراثي أو بسبب كبر السن، لكنه أصيب بسبب عامل الصدمة والترويع، وجاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج ” معالي المواطن ” على قناة ” ام بي سي “.

ولفت إلى أنه في عام 2003 أثناء عمله في فيلم وثائقي بمنطقة دارفور بالسودان، وكانت منطقة مضطربة في ذلك الوقت وكان هناك حظر تجول، وعند عودتهم للمخيم حدث إطلاق نار مفاجئ ما تسبب في روعة الجميع، وكانت الصدمة المفاجئة وقتها أحد أسباب الإصابة بالمرض.

ومن جانبه، أبان المذيع بقناة العربية محمد الطميحي أنه أصيب بالمرض في عام 2006، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إصابته هو العادات الغذائية السيئة والخمول والكسل والضغوطات العملية.

وتابع أنه اضطر لوقف كثير من العادات السيئة خاصة في الأكل الذي يمثل له مشكلة أساسية في إصابته حيث إنه مدمن لتناول الأرز، لكنه يحاول التوقف عن ذلك للتعامل مع المرض.