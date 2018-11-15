يحق للوافد عمل خروج نهائي دون الرجوع للكفيل بهذه الحالة

نايف السالم (صدى):

أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنه يُسمح للوافد الذي يحمل رقم حدود وتجاوز فترة ٩٠ يومًا من وصوله للمملكة باستخراج رخصة خروج نهائي، وعندها يجب على الجوازات منحه رقم إقامة وخروج نهائي في خطوة واحدة.

وجاء ذلك ردًا على تساؤل مغرد عبر ” تويتر ” مفاده: ” أنا لازلت في فترة التأشيرة والتي مدتها 90 يومًا ولم أعمل إقامة ولا أي شيء، هل يلزم لي التخريج للخروج من المملكة من قبل الشركة التي جئت عليها؟؛ نظراً لأن طبيعة العمل لا تناسبني صحيًّا ولا جسديًا ” .

حيث قالت ” خدمة العملاء ” الخاصة بالوزارة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” : ” تأشيرة الخروج النهائي من اختصاص الجوازات، ورخص العمل بغرض الخروج النهائي من اختصاص وزارة العمل ” .

وأضافت: ” ومن شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، أن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ومن شروط الحصول على رخصة عمل بغرض الخروج النهائي يمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي ” .