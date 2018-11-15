الخارجية الفرنسية: إحالة المتهمين بقتل خاشقجي للقضاء خطوة في الاتجاه الصحيح

باريس(صدى):

علّقت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، على بيان النيابة العامة الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية وفاة المواطن الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية بإسطنبول التركية.

وفي السياق نفسه، أكدت ” الخارجية الفرنسية ” أن: ” إحالة المتهمين بقتل خاشقجي للقضاء خطوة في الاتجاه الصحيح. ”

ومن الجدير بالذكر، أنه جاء في بيان النائب العام أنه قد تم: ” التوجيه التهم إلى 11 أحد عشر منهم وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم 5 أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية. ”

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