مارادونا يغيب عن المؤتمر الصحفي لـ ” دورادوس “

ماجد محمد(صدى):

غاب الأسطورة الأرجنتيني دييجو مارادونا، المدير الفني لنادي دورادوس المكسيكي، عن المؤتمر الصحفي؛ حيث حضر الأرجنتيني لويس البرتو إيسلاس، مساعد المدرب.

ويخضع ” مارادونا ” للتحقيق في دوري الدرجة الثانية المكسيكي لكرة القدم، بسبب إهانته للحكام؛ حيث أنه بعد آخر مباراة في الدوري أمام سان لويس السبت الماضي، استاء من أداء الحكم الذي قارنه بادجاردو كوديسال، الذي أدار النهائي الذي خسرته الأرجنتين أمام ألمانيا في مونديال 1990.

وظل ” مارادونا ” خلال مباراة مينيروس في ربع نهائي دوري القسم الثاني بالمكسيك، يُرسل رسائل من على الهاتف المحمول وهو على مقاعد البدلاء، بينما كان فريقه غير قادر على افتتاح التسجيل رغم وصوله كثيرًا لمنطقة مرمى المنافس.