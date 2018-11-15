طرق لتجنب حوادث السير خاصة عند توقف السيارة الأمامية فجأة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

أصبحت السيارات في عصرنا الحالي من أهم وسائل التنقل للأشخاص، وأصبحت جزء من حياتنا اليومية التي نعتمد عليها، ونتعامل معها بصفة مستمرة، ومع التقدم التقني الكبير في مجال صناعة السيارات، زادت رفاهية الخدمات المقدمة من السيارات، كما زادت أنواع السيارات لتناسب جميع الاشخاص.

لكن في المقابل زادت كثرة أعداد السيارات على مختلف الطرقات، وبالتالي وجود ازدحام شديد، وذلك يرتبط ارتباط وثيق بمشكلة ارتفاع نسبة حوادث السير، لذا نقدم لكم عدد من النصائح تساعدكم على تجنب الحوادث، خاصة من السيارات التي قد تتوقف فجأة أمام سيارتك.

من أهم قواعد المرور التي يجب مراعاتها عند القيادة والتي تجنبك الحوادث هو ترك مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك، لكي تستطيع السيطرة على السيارة عند الضغط على المكابح عند الضرورة، وتكون هناك مسافة كافية للتوقف وتجنب الاصطدام.

كما ينصح عند القيادة في الظروف الجوية غير المستقرة كالعواصف الترابية أو الضباب أو الأمطار والتي نواجهها هذه الأيام، عدم الضغط بشكل مستمر على المكابح حتى لا تتعرض السيارة للانزلاق على أحد جانبي الطريق، كما يجب مراعاة زيادة المسافة أكثر بين سيارتك وبين السيارات الأمامية، لصعوبة السيطرة على السيارة في مثل هذه الأجواء.

مع التقدم التقني أصبحت السيارات تتمتع بأنظمة أمان متطورة، وهو ما يحمي السيارة بشكل كبير من تعرضها إلى أية حوادث، لذلك في حالة أن سيارتك لا تمتلك تلك الأنظمة، عليك شراؤها على الفور وتزويد سيارتك بها.

كذلك تجنب سرعة السيارات والمناورات بينها لأن ذلك يعتبر من أبرز أسباب وقوع الحوادث، أيضا تجنب القيادة ببطء شديد لأن القيادة البطيئة لا تقل خطراً عن السريعة لأنها تعرقل المرور وتفتح مجالاً أكبر للاصطدام خصوصاً من الخلف إذا كانت السيارة اللاحقة تسير بسرعات أكبر، فتتفاجأ ببطء سرعتك ما يؤدي في الكثير من الأحيان إلى الاصطدام.