” مياه القصيم ” يكشف سبب تسربات المياه بمركز الطرفية

سالم المطيري(صدى):

أوضحت المديرية العامة لخدمات المياه في القصيم، أن تسربات المياه المتزايدة في مركز الطرفية الشرقية، ترجع لتعثر المقاول في تنفيذ شبكات المياه؛ وهو الأمر الذي أدى إلى سحب المشروع منه.

حيث أشارت ” مياه القصيم ” إلى أنه سيجري استكمال التنفيذ على حساب المقاول؛ وذلك بعد الانتهاء من بعض الإجراءات المتبعة.

وعن ذلك، قال المتحدث الرسمي بإسم ” مياه القصيم ” أنه سيتم تنفيذ محطة تنقية مياه مصغرة أخرى لمركز الطرفية سعة ألف متر مكعب باليوم، ضمن مشروع إنشاء محطات تنقية في بعض مراكز منطقة القصيم.

يُذكر أن سكان مركز الطرفية ” 20 كيلومترًا شمال شرقي بريدة ” ، اشتكوا من تدني مستوى الخدمات التنموية الأساسية.