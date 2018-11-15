خبيرة مظهر تهاجم أحلام بسبب ” ظفرها “

بيروت(صدى):

أطلقت خبيرة المظهر اللبنانية مايا حداد هجومًا ضد الفنانة أحلام؛ حيث وجهت إليها انتقادات قاسية جدًا بسبب ” ظفرها ” ولم تفلت الخبيرة هي الأخرى من الانتقادات اللاذعة بسبب هجومها الشرس ضد ” أحلام ” .

ونشرت مايا حداد على حسابها على ” إنستجرام ” صورة مركبة لـ ” أحلام ” تظهر في القسم الأول منها وجه الفنانة الإماراتية وفي الثاني أحد أصابع يديها؛ لافتةً إلى أن مساحة ظفر أحلام أكبر من مساحة الظفر الاصطناعي.

وقالت: ” يعني والله كلامك جواهر وهيدا تصديقاً على كلامي. وقت قلت إنو بدنا 5 علب أضافر تنركب الأصابع العشرة لأنو كلون بحجم إصبع الإجر الكبير ” ، مضيفةً: ” ومش عيب، وكلنا فينا أخطاء، ومش عّم نعيّب على خلقة ربنا، إنما لو ما استفزتني بلسانها الطويل ولو ما حكيها عن أعراض الناس، ماكنت بفكّر بحياتي قول حرف”.

واستطردت خبيرة المظهر في هجومها على أحلام: ” ورغم هيك مارح إحكي أكتر وأكتر بكتير. من أغرب النّاس الّلي قابلتهم بحياتي. شخصيّه عايشه للمظاهر، بتعشق المصاري وطول الوقت هيّي مو حالها. عن جدّ غريبة وعنّ جدّ الله يعينها. ”