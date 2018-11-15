” تشيلسي ” يخضع للتحقيق أمام ” الفيفا ” والعقوبات صارمة

نواف السالم(صدى):

يخضع نادي تشيلسي الإنجليزي، للتحقيقات أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” وذلك بعد إتهامه بإرتكاب مخالفات للوائح بشأن تعاقده مع لاعبين أجانب أقل من (18 عاماً)

ووفقاً لتقارير بريطانية فإن 4 أندية أخرى تواجه نفس الإتهام ، ومن المتوقع أن يتعرض النادي الإنجليزي لعقوبة بمنعه من إبرام تعاقدات إذا تمت إدانته .

كما ذكر موقع ” ميديابارت ” المعروف بنشر وثائق ” تسريبات كرة القدم ” أن ” تشيلسى ” سيحرم من ضم أي لاعبين لمدة عامين، وغرامة قدرها 500 ألف فرنك سويسري (حوالي 497 ألف دولار) .

الجدير بالذكر أن أندية ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد قد خالفت مسبقاً لوائح انتقالات الناشئين، وخضعت لعقوبات بمنعها من التعاقد مع لاعبين .