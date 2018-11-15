إيراني يتعدى لفظيا على فتيات في حافلة عامة.. ماذا قال؟

طهران(صدى):

هاجم راكب احدى الحافلات العامة في ايران مجموعة من الفتيات كن معه في الحافلة ووصفهن بالعاريات الوقخات اعتراضا منه على تخليهن عن الزي التقليدي للنساء في بلاده وطالبهن بارتداء، وطالبهن بارتداء الحجاب.

ووثقت احدى الراكبات الواقعة التي بينت تعدي الرجل لفظيا، بينما اضطرت بعض النساء للرد عليه حين هددهن بالاتصال بالشرطة.

وقالت احدى الفتيات له بأن عليه ان يهتم بشؤونه الخاصة ولا ينظر اليهن، بينما ردت أخرى عليه وقالت: ” انت الوقح..هذا اختيارنا ونحن من نقرر..لماذا يهمك منظرنا دعك منا. الفيديو لاقي تفاعلا كبيرا جدا على موقع انستجرام، وتناقله مستخدمو الموقع بكثافة، ونال اعجاب البعض بينما لم يعجب اخرين.