بالفيديو.. مستشار قانوني عن بيان النيابة العامة: صفعة لكل الحملات المغرضة

الرياض(صدى):

قال الدكتور محمد المحمود، المستشار القانوني ، أن بيان النيابة العامة السعودية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في اسطنبول، يثبت للعالم أجمع أنها دولة قائمة على القانون في جميع إجراءاتها.

وأضاف ” المحمود ” لـ ” العربية ” : ” بيان النيابة صفعة لكل الحملات الإعلامية المغرضة ضد المملكة، وأن البيان ألقى بجميع التكهنات التي كانت في السابق تلوكها الألسن والقنوات المغرضة ” .

كما أوضح أن المتهمين في القضية على مستوى عالٍ في مراتب الدولة ” وفقًا لقوله ” ، وبعضهم كانوا في وظائف حساسة، ومع ذلك اتضح استقلالية النيابة العامة التامة التي جعلها تخرج بهذه النتائج رغم صعوبة الموقف.

يُذكر أن النيابة العامة كانت كشفت اليوم عن أخر مستجدات التحقيق في قضية جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن جريمة القتل كانت شجارًا ثم حقن بجرعة مخدرة كبيرة أدت إلى وفاته.

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