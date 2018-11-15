عمل الدمام تضبط 680 وافدا مخالفا لنظام الإقامة والعمل

الدمام(صدى):

نفذ مكتب عمل الدمام مساء أمس حملة تفتيشية ميدانية استهدفت عدداً الأسواق التجارية وأماكن متفرقة وضبط مخالفات سوق العمل، حيث تم ضبط 680 وافداً مخالفاً لنظام الإقامة والعمل وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح مدير المكتب عمير الزهراني أن عدد الزيارات التي قامت بها مع الجهات الشريكة بلغت 150 زيارة، فيما بلغت المخالفات 60 مخالفة للمادة 39، و 4 مخالفات للتوطين، ومخالفات وزارة التجارة 36 مخالفة، ومخالفات البلدية 85 مخالفة، وعدد الإنذارات 30، كما تم ضبط عدد من العمالة امتهنوا بيع الخمور المصنعة محلياً وترويجها.

وبين الزهراني بأن هذه الجولات ضمن الحملات التفتيشية المشتركة، التي تنفذها وزارة الداخلية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, ووزارة التجارة والبلدية وقوة المهمات الخاصة والمرور لتعقّب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، ومختلف أنشطة سوق العمل، حيث قام المفتشون خلال الحملات من التحقق من تطبيق الأنظمة والتعليمات بكل دقة، والوقوف بحزم في وجه مخالفي الأنظمة، إذ يتم العمل على إجراءات ترحيل من تم ضبطهم من مخالفين لا يحملون إقامات نظامية.

ودعا الزهراني رجال الأعمال والملاك التعاون مع الوزارة والتقيد بالأنظمة والتعليمات فيما يخص العاملين من المقيمين ونظاميتهم حتى لا يعقوا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية المفاجأة لرصد المخالفات وضبط المخالفين.

يذكر أن هذه الحملات التفتيشية الميدانية تأتي ضمن الجهود والدور الذي تقوم به وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وضبط مخالفات سوق العمل بالتعاون مع الجهات المشتركة.