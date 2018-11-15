نصائح تحافظ على السيارة من السرقة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

رغم كثرة وسائل الأمان في وقتنا الحالي، إلا أن عملية السطو على سيارة وسرقتها أصبحت لا تأخذ إلا دقائق معدودة مع محترفي سرقة السيارات، خاصة عند ركن السيارات في مناطق نائية، لذا نستعرض اليوم عدد من الطرق للحفاظ على السيارة من السرقة.

الركن في مرآب من أكثر الأمور التي تعيق اللصوص عن سرقة السيارات خاصة إذا كان يوجد حارس له، ويجب على قائد السيارة غلق النوافذ والأبواب بشكل كامل وتام، وفي حال عدم وجود مرآب للركن به، يجب عليه أن يراعي ركن السيارة في مكان واضح وظاهر وغير مظلم.

يستهدف اللصوص في حال عدم تمكنه من سرقة السيارة، سرقة المتعلقات الموجودة بها كالساعات والهواتف والأشياء الثمينة، لذا يجب عدم ترك هذه المتعلقات في السيارة.

بعض السائقين يعمدون إلى إزالة بطارية السيارة، حتى لا يتمكن السارق من تشغيلها وقيادتها، لكن هذه الطريقة مرهقة جداً وصعبة التنفيذ في كل يوم عن ركن السيارة.

كما يلجأ السائقون إلى غلق مقود السيارة، وذلك عن طريق إدارة المقود إلى أقصي اليمين أو الشمال حتى يصدر صوت مثل النقرة، وهو ما تؤكد غلق المقود، بالتالي لا يعمل حتى يتم وضع مفتاح السيارة في الكونتاكت للتشغيل.

كما يمكن اللجوء إلى تشغيل جهاز إنذار متطور من أجل منع عملية السرقة، ويعمل بالاتصال بدائرة كهرباء السيارة، ويضم أداة تنبيه صوتية ومرئية لصاحب السيارة، تنذره في حال تعرض السيارة للسرقة.

ومن أبرز التقنيات المتقدمة التي تساعد على مكافحة السرقة هو نظام الايموبليزر، وهو جهاز يجب إضافته إن كان صاحب السيارة يمتلك أحد الطرازات القديمة، ويعمل هذا الجهاز على منع تشغيل المحرك إلا عن طريق مفتاح السيارة الأصلي.

ومن الطرق التقليدية التي تساعد على منع السرقة، تركيب عصا المقود، وهي نوع من الأقفال التي يتم تثبيتها في عجلة القيادة، إذ تمنع بدورها تحريك المقود، بالتالي يستحيل على السارق قيادة سيارتك دون التحكم في اتجاهاتها.