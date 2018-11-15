تقرير إسرائيلي: ” تل أبيب ” ترتعد من ” الناتو العربي “

القدس المحتلة(صدى):

نشر معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب اليوم، الخميس، تقريرًا يفيد مخاوف إسرائيل من ” الناتو العربي ” ، بعد تصريحات إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على خطة إقامة حلف إستراتيجي شرق أوسطي يهدف إلى مواجهة إيران بمشاركة دول الخليج الست ومصر والأردن .

وأفاد التقرير أن الخطة الأمريكية تهدف إلى تشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة تعرف باسم ” الناتو العربي ” ، وتنظر إسرائيل بتوجس إلى هذا الحلف العربي الجديد

وتهدف الإدارة الأمريكية إلى منع أو تقليص الحاجة إلى نشر قوات أمريكية في الشرق الأوسط ضد إيران وميليشيات موالية لها، وبذلك فإن حلفا كهذا يمكن أن يقلص بشكل كبير في سياق التوتر مع روسيا والخلافات في الحلبة الأمريكية الداخلية الأضرار السياسية المقرونة بتدخل عسكري أمريكي مباشر، حتى لو تسبب ذلك بزيادة المعونات العسكرية الأمريكية .