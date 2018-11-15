بالصورة.. شاحنة بدون لوحات على طريق الجنادرية في ساعة الذروة
أثارت صورة لشاحنة مخالفة غضب رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، حيث ظهرت الشاحنة بدون لوحات أمامية على طريق الجنادرية في تمام الساعة 1.47 بعد الظهر .
ومن المعروف أن السائق تعمد رفع اللوحات لتجنب كاميرات ” ساهر ” في وقت الذروة الذي يمنع فيه سير الشاحنات على الطرق تجنباً لوقوع الحوادث .
شيخين1[ عدد التعليقات: 385 ] نشر منذ 54 دقيقة
والله احنااالسعودين مضلومين وخوافين بس الباكستاني والبنقالي والله يقدح من راسة ويتحدى اي واحد يوقفة عند حدةليش ماادري هل الاجنبي الي يرتكب انواع المخلفات معفي ن التوقيف اوالغرامة ماادري اخي السعودي قارن نفسك بلاجنبي كم عليك مخالفة وشوف الاجنبي فرق شااااسع برغم ان الاجنبي يتسبب في حوادث ويروح ضحاى كثير صديق انا مافي مشكل تئامين موجود نفر موت مافي موت انا مافية مشكل خلي يولي نضام انا معلوم والله مافية خوف