بالصورة.. شاحنة بدون لوحات على طريق الجنادرية في ساعة الذروة

عادل الحربي(صدى):

أثارت صورة لشاحنة مخالفة غضب رواد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، حيث ظهرت الشاحنة بدون لوحات أمامية على طريق الجنادرية في تمام الساعة 1.47 بعد الظهر .

ومن المعروف أن السائق تعمد رفع اللوحات لتجنب كاميرات ” ساهر ” في وقت الذروة الذي يمنع فيه سير الشاحنات على الطرق تجنباً لوقوع الحوادث .